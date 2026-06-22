Nuestro Mundial al Día: Messi, Mbappé y Haaland brillan en la misma jornada del Mundial 2026

Leonel Messi, capitan de Argentina, se convirtió en el máximo goleador en un Mundial.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una imagen poco habitual para los aficionados al fútbol: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland marcaron goles el mismo día y lideraron las victorias de sus respectivas selecciones.

Los tres delanteros, considerados las principales referencias del fútbol mundial en distintas generaciones, fueron determinantes para que Argentina, Francia y Noruega continúen con paso firme en la Copa del Mundo.

Messi sigue ampliando su legado con Argentina

La selección de Argentina continúa firme en su camino por el Mundial 2026 y, una vez más, el nombre de Lionel Messi volvió a ocupar el centro de la escena. El astro argentino fue decisivo en la victoria sobre Austria, un resultado que permitió a la Albiceleste asegurar su clasificación a la siguiente ronda y reforzar su candidatura al título.

A sus casi 40 años, Messi sigue marcando diferencias en la máxima competición del fútbol mundial. Aunque el encuentro ante Austria se presentó como una prueba exigente debido al despliegue físico del rival, el capitán argentino volvió a responder en los momentos clave.

Argentina fortalece su candidatura al título

La actuación del capitán alimenta el debate sobre el verdadero alcance de esta selección argentina en la Copa del Mundo. Antes del torneo, selecciones como Francia, Inglaterra y España aparecían entre las principales favoritas.

Sin embargo, el nivel mostrado por Messi ha cambiado las percepciones. Con el campeón del mundo en plenitud futbolística, Argentina transmite una sensación de solidez y confianza que la ubica entre los equipos más competitivos del certamen.

Además, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ha logrado construir una estructura que potencia las virtudes de su líder. El equipo juega en función de Messi, pero también lo respalda colectivamente para que pueda marcar diferencias en los momentos determinantes.

Mbappé responde y mantiene a Francia en carrera

Horas después llegó el turno de Kylian Mbappé. El delantero francés anotó dos goles en la victoria de Francia y alcanzó los 15 tantos en Copas del Mundo, una cifra que lo consolida entre los máximos goleadores de la historia del torneo a una edad sorprendentemente joven.

El atacante del Real Madrid volvió a ser la principal referencia ofensiva de los dirigidos por Didier Deschamps, en una selección que también selló su clasificación y se mantiene entre las favoritas para conquistar el título.

La actuación de Mbappé cobra aún más relevancia considerando que atravesó un cierre de temporada marcado por molestias físicas y algunas dudas sobre su estado de forma.

Haaland debuta en los Mundiales y ya deja huella

La jornada se completó con otra de las grandes figuras del fútbol actual. Erling Haaland marcó en la victoria de Noruega sobre Senegal y confirmó el gran momento que atraviesa la selección escandinava.

El delantero del Manchester City, que disputa su primera Copa del Mundo a los 25 años, volvió a demostrar por qué es uno de los goleadores más temidos del planeta. Bien ubicado dentro del área, aprovechó una asistencia de Martin Ødegaard para definir de primera intención y ampliar la ventaja noruega.

Noruega, que regresó a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, ha sorprendido por su rendimiento y se perfila como una de las selecciones capaces de complicar a los favoritos en las rondas eliminatorias.