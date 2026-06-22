EN VIVO I Noruega vs. Senegal: Los Leones se juegan la vida en el Mundial 2026 por Telemazonas

Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 22 de junio de 2026. Erling Haaland, de Noruega, sale al campo para calentar antes del partido.

Un choque de realidades opuestas y alta tensión se vivirá en el New York New Jersey Stadium por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. La selección de Noruega salta a la cancha con un panorama ideal tras un debut de ensueño, donde goleó 4-1 a Irak exhibiendo un poderío ofensivo temible.

El estratega Ståle Solbakken cuenta con equipo completo y la firme intención de sumar de a tres para asegurar de forma matemática su boleto a los dieciseisavos de final, manteniendo vivas las aspiraciones de pelear el liderato del sector en la última fecha contra Francia.

Por el contrario, la situación de Senegal es crítica y los obliga a jugar con el cuchillo entre los dientes. Los Leones de Teranga, dirigidos por Pape Thiaw, vienen de sufrir un doloroso revés por 3-1 ante el combinado francés, un resultado que rompió una racha histórica de solidez defensiva al permitir tres goles en un mismo encuentro.

Ocupando la tercera casilla del grupo sin unidades, el conjunto africano sabe perfectamente que una nueva derrota comprometería seriamente su continuidad en la cita mundialista, transformando este compromiso en una auténtica final donde no existe margen de error.

El duelo táctico también presentará un espectacular frente a frente entre estrellas de la élite europea. Los reflectores nórdicos apuntarán directamente a Erling Haaland, quien llega encendido tras firmar el primer doblete de su país en una Copa del Mundo, respaldado por la visión de juego del capitán Martin Odegaard.

En la otra acera, la experimentada columna vertebral de Senegal, liderada por figuras como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y el guardameta Édouard Mendy, buscará imponer su jerarquía física y mental para contrarrestar el ataque rival y rescatar los puntos que mantengan con vida el sueño de su afición.