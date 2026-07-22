Vozinha integra el once ideal del Mundial 2026, elegido por el público

El portero de Cabo Verde, Vozinha, en uno de los partidos del Mundial 2026.

La FIFA reveló este miércoles 22 de julio el Once Ideal del Mundial 2026, elegido por la votación de los hinchas de todo el planeta, entre ellos destacan al portero de Cabo Verde, Vozinha

Lejos de ampararse únicamente en el rendimiento estadístico o en el hecho de haber alcanzado la gran final, los aficionados configuraron un equipo que combina la jerarquía de las grandes estrellas.

España pisó fuerte en la elección con tres futbolistas clave a la estructura del equipo: el lateral derecho Pedro Porro, el lateral izquierdo Marc Cucurella y el mediocentro Rodri Hernández, quien ya había sido galardonado con el Balón de Oro oficial del torneo por su brillante despliegue.

Francia iguala la presencia española con tres representantes. En la zaga destaca la solidez de Dayot Upamecano, mientras que en materia ofensiva los hinchas premiaron la visión de Michael Olise —máximo asistidor de la copa con siete pases de gol— y el peso en el área de Kylian Mbappé.

La gran nota disruptiva del once la protagonizó el veterano Vozinha. El arquero de Cabo Verde se ganó el corazón del público tras ser el guardián de un combinado africano que hizo historia: mantuvieron su arco en cero para empatar ante España en fase de grupos y forzaron la prórroga contra Argentina en dieciseisavos de final, consolidándose como la revelación absoluta del Mundial.

Ataque de ensueño

Por el lado sudamericano, Argentina, subcampeona del torneo, está representada por Lisandro Martínez, pilar fundamental en la defensa central, y el capitán Lionel Messi, quien se adueñó de la delantera tras un torneo donde brilló con ocho goles y cuatro asistencias.

El once de ensueño se completa con el mediocampista Jude Bellingham, motor de Inglaterra con siete tantos a lo largo del certamen, y el atacante noruego Erling Haaland, premiado por los fans por su implacable contundencia.

El Once Ideal de los Aficionados (4-3-3)