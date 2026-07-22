España exibirá la copa en los partidos ante Croacia y República Checa

El combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente ya tiene la mira puesta en su próximo objetivo. Tras conquistar la Copa del Mundo, España regresa a la acción para defender su estatus en la UEFA Nations League, un torneo en el que ya saboreó la gloria como campeona en 2023 y subcampeona en 2025.

Este miércoles 22 de julio de 2026, la Real Federación Española informó que, la Roja, encuadrada en el Grupo A3, inaugurará esta nueva etapa luciendo por primera vez la segunda estrella en el pecho.

La gira de los campeones del mundo arrancará el próximo 26 de septiembre con un duelo de alto voltaje ante Inglaterra en el mítico estadio de Wembley. Sin embargo, el plato fuerte en territorio nacional llegará tres días más tarde.

El 29 de septiembre, a las 13:45 (hora de Ecuador), la Selección pisará el césped del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en Sevilla para medirse a Croacia. Este encuentro marca el retorno del equipo nacional al feudo sevillista después de 11 años; la última vez fue en marzo de 2015, con una victoria por 1-0 frente a Ucrania rumbo a la Eurocopa.

El historial ante el conjunto balcánico invita al optimismo: en once enfrentamientos, España registra siete victorias, un empate y tres derrotas. El choque más reciente, disputado en la fase de grupos de la última Eurocopa, terminó con una contundente victoria española por 3-0.

Oviedo, la segunda parada en casa

La aventura continuará en el norte del país. El 3 de octubre, el estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo abrirá sus puertas para recibir a la República Checa en la tercera jornada de la competición.

Al igual que en Sevilla, han pasado once años desde que la Selección disputó un partido en la capital del Principado de Asturias (una victoria por 2-0 frente a Eslovaquia).

España llega a este duelo con un balance histórico invicto frente a los checos: cinco triunfos y dos empates en siete partidos, destacando el 2-0 obtenido en la edición 2022 de la Nations League. En total, la Selección ha jugado siete veces en Oviedo, perdiendo solo en una ocasión.

Calendario de la Selección en la UEFA Nations League: