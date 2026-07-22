La IFFHS corona a Messi como el MVP del Mundial 2026 por encima de Rodri

La controversia sobre quién fue el futbolista más destacado de la Copa del Mundo 2026 sumó un nuevo y contundente capítulo estadístico. Apenas unos días después de que la FIFA le entregara el Balón de Oro oficial al mediocampista español Rodri, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su propia evaluación del torneo, coronando a Lionel Messi como el indiscutido Mejor Jugador de la cita mundialista.

Lejos de ampararse en el resultado del partido decisivo —donde España superó a la Albiceleste por 1-0 para alzarse con el trofeo—, la entidad justificó su veredicto apelando a la precisión de los números.

En su comunicado oficial, la organización aclaró que la elección del rosarino se dio por "la incuestionable autoridad de los datos", dejando de lado reputaciones o el mero impacto emocional. A sus 39 años, el capitán argentino alcanzó una calificación promedio de 8.33 por encuentro, la cifra más alta registrada en toda la competencia.

Los números detrás del galardón

Para comprender la influencia del astro del Inter Miami en el sostenido protagonismo de la Selección Argentina, basta con revisar su impacto directo en el área rival. A lo largo de los 626 minutos que disputó en el certamen, Messi registró ocho goles y repartió cuatro asistencias. Estas marcas le bastaron para ubicarse como el segundo máximo artillero y el segundo mejor asistidor de toda la Copa del Mundo.

Además, la IFFHS hizo especial hincapié en el formato de su índice de rendimiento, el cual otorga una ponderación extra a las actuaciones en las rondas de eliminación directa. En ese escenario de máxima exigencia y nulo margen de error, la intervención de Messi fue catalogada como determinante para que Argentina rozara el sueño del bicampeonato.

Un choque de criterios

El contraste entre las dos máximas autoridades (FIFA e IFFHS) refleja cómo se puede analizar un mismo torneo desde ópticas completamente distintas. Mientras el ente rector del fútbol mundial privilegió el andamiaje colectivo y la consagración de La Roja al premiar a Rodri, la IFFHS configuró su ranking aislando las producciones individuales.

Bajo esa lupa puramente estadística, Messi lideró un podio imaginario de rendimiento donde también figuraron nombres como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Jude Bellingham, dejando fuera de los lugares de vanguardia al propio galardonado español.