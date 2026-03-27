El centrocampista de la selección de fútbol de Marruecos Abde Ezzalzouli (i) se escapa de Alan Franco, de Ecuador,

La Selección de Ecuador se enfrentará a Marruecos este viernes 27 de marzo del 2026 como parte de los amistosos de fecha FIFA. El DT Sebastián Beccacece probará el equipo con el que debutaría en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Según la organización se vendieron más de 50 000 boletos. En la previa del juego, las calles aledañas al escenario se pintaron de amarillo. La presencia de la Tri generó mucha demanda de entradas.

El minuto a minuto del partido Ecuador vs. Marruecos

Gooooooool de Ecuador Gol de Ecuador. Gran acción de juego en el arranque del segundo tiempo. John Yeboah abrió el marcador.

Alan Minda y el aviso de querer abrir el marcador Un nuevo ataque de Ecuador y un remate de Alan Minda que pasó cerca del arco de Marruecos. Un partido entretenido y emocionante.

Marruecos logró salir de la asfixia de Ecuador Marruecos logró adelantar líneas y salir de la asfixia que le generó Ecuador en los primeros minutos del partido. El marcador se mantiene en blanco.

Ecuador presiona a Marruecos y busca el arco La Selección de Ecuador se muestra con intensidad. Moisés Caicedo estuvo cerca de abrir el marcador con remate de afuera. Gran nivel de Ecuador con el apoyo de la hinchada.

Un pedido de camiseta para Moisés Caicedo Un hincha de Ecuador llevó un letrero para pedir la camiseta de Moisés Caicedo en el estadio Metropolitano.

En marcha el partido entre Ecuador y Marruecos Comenzó el partido. La gran novedad de la Tri es la capitanía de Willian Pacho, el jugador del PSG. Alan Franco es titular por el costado derecho.

Equipos a la cancha del estadio Metropolitano Salen a la cancha del estadio Metropolitano de Madrid las selecciones de Ecuador y Marruecos para el amistoso de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Gran ambiente de fiesta en el estadio Metropolitano Estadio con gran asistencia de hinchas de Ecuador y Marruecos en Madrid para el amistoso. El grito de vamos ecuatorianos retumba en el Metropolitano

Los 11 titulares de Sebastián Beccacece

El entrenador Sebastián Beccacece anunció la alineación titular de Ecuador para el amistoso ante Marruecos. El capitán de la Tri es Willian Pacho. Alan Minda es titular y la dupla de ataque será Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Los números que lucirán los jugadores de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó los dorsales que lucirán los jugadores de Ecuador en el amistoso ante Marruecos en el estadio Metropolitano de Madrid este viernes 27 de marzo del 2026.

Los 11 titulares de la Selección de Marruecos

El rival de Ecuador también presentó la alineación titular con el objetivo de lograr una victoria en el amistoso ante la Tri en el estadio Metropolitano de Madrid.

Un emotivo video de la Tri con el apoyo de los hinchas

Desde la llegada de la Selección de Ecuador a Madrid, miles de hinchas se convocaron al hotel de concentración para tomarse fotos con Moisés Caicedo, Enner Valencia, Willian Pacho, Kendry Páez...