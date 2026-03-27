Ambiente tricolor en el estadio Metropolitano para el partido de Ecuador ante Marruecos

El estadio Metropolitano de Madrid ya siente el ambiente futbolero previo al partido amistoso de Ecuador ante Marruecos, previsto para este viernes 27 de marzo del 2026. El encuentro arrancará a las 15:15.

En familia y amigos llegan los hinchas ecuatorianos y marroquies al escenario propiedad del Atlético de Madrid. La comunidad internacional se da cita para vivir uno de los partidos de camino al Mundial 2026.

Por primera vez en la historia, Ecuador enfrentará a Marruecos lo que genera gran expectativa por el espectáculo que ambas selecciones pueden brindar a la afición deportiva.

Además, la selección marroquí será la séptima selección africana a la que La Tri se enfrentará. Y será la primera vez que Ecuador juegue en el Riyadh Air Metropolitano.

Para los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece este partido amistoso es importante, permitirá medir el nivel futbolístico de cada seleccionado y el cuerpo técnico aprovechará para definir los nombres de quienes representarán a Ecuador en su quinto mundial.