La 'Scaloneta' a otra final: las claves que llevaron a Argentina a la final del Mundial 2026

Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 15 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, y sus compañeros de equipo celebran tras el partido.

La Selección Argentina ha vuelto a hacer historia al clasificarse para la gran final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni defenderá su corona el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium ante España, consolidando una época dorada en el fútbol internacional.

El camino no ha sido sencillo, pero hay argumentos futbolísticos y colectivos muy claros que explican el éxito de la Scaloneta en Norteamérica. Estas son las claves principales de Argentina como finalista:

1. Jerarquía en los momentos límite y temple competitivo

La Albiceleste ha demostrado tener un gen competitivo inquebrantable ante escenarios de máxima tensión. El mejor ejemplo fue la reciente semifinal contra Inglaterra, donde el equipo supo reponerse tras ir perdiendo 1-0. Goles de Enzo Fernández al minuto 85 y de Lautaro Martínez al 90' le dieron una histórica clasificación directa sin necesidad de prórroga.

Asimismo, supieron sufrir en las prórrogas de las fases previas, dejando en el camino a rivales complicado como Suiza 🇨🇭 en cuartos (3-1 t.e.) y Cabo Verde en dieciseisavos (3-2 t.e.).

EE. UU. - 15 de julio de 2026. Enzo Fernández, de Argentina, celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol. REUTERS

2. Sólida estructura y base de campeones (Identidad)

Scaloni logró mantener la estructura principal de la gesta de Qatar 2022. Con 17 jugadores repitiendo en el plantel, el equipo no necesitó redescubrir una identidad futbolística; al contrario, potenciaron los automatismos tácticos ya establecidos.

La columna vertebral: Emiliano "Dibu" Martínez bajo palos, la firmeza física y salida de Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez en la zaga, y un mediocampo sumamente dinámico e inteligente compuesto por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

3. El liderazgo de Lionel Messi y el relevo generacional

A sus 38 años de edad, Lionel Messi sigue siendo el faro futbolístico y emocional del vestuario. Aunque su rol se centra más en la gestación y en congelar los tiempos, su presencia libera de presión a los más jóvenes y sigue atrayendo marcas rivales. Además, su rendimiento ha sido decisivo, sumando momentos estelares como un hat-trick ante Argelia y un doblete contra Austria en fase de grupos.

El cuerpo técnico también ha sabido abrir las puertas a futbolistas con hambre de gloria, tales como Giuliano Simeone o Nico Paz, asegurando piernas frescas e ilusión renovada en la rotación. 4. Variabilidad y contundencia ofensiva

A diferencia de otros torneos donde el peso goleador recaía exclusivamente sobre Messi, en este Mundial Argentina ha repartido la responsabilidad del gol.

La dupla de arietes con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, sumada a la llegada al área de volantes como Enzo Fernández, le otorgan a Scaloni múltiples herramientas para destrabar esquemas cerrados.

Argentina promedia un alto índice de efectividad en este torneo, habiendo marcado 3 goles en casi todos sus encuentros de eliminación directa.