El penalti de Eloy: cuando Bélgica derrotó a España en cuartos del Mundial 1986

Partido de España ante Bélgica en el Mundial de México 1986.

Hace 40 años, en el mítico Mundial de 1986 y también en cuartos de final, Bélgica batió a España en la tanda de penales (1-1, 5-4) con el delantero Eloy Olaya fallando el lanzamiento decisivo. "Me dejó tocadillo", recuerda Luis de la Fuente, que cumplió 25 años aquel día.

Cuatro décadas después, tras cumplir los 65 en pleno Mundial 2026, el seleccionador español recordó el jueves con cariño y algo de "tristeza" aquel día, en la víspera de jugar ante Bélgica en Los Ángeles los cuartos.

"Nos quedamos fuera del Mundial pero hay que ser muy valiente para tirarlo... Yo he vivido mucho la selección. En mi casa veíamos los partidos con mucha alegría. Aquel partido me dejó tocadillo, peor no dejé de salir por la noche", rememoró, socarrón.

España llegaba como un tiro a aquel cruce de cuartos tras haber ganado en octavos 5-1 a Dinamarca, que seducía entonces con su fútbol, gracias a cuatro goles de Emilio Butragueño en uno de los partidos más memorables de la Roja en los Mundiales.

Luces, cámara y acción: España juega contra Bélgica en unos cuartos de cine

El siguiente escalón era Bélgica, que venía de sufrir para superar a la Unión Soviética en octavos, 4-3 en la prórroga.

En el estadio Cuauhtémoc de Puebla, España dominó pero Bélgica se puso por delante con un gol de Jan Ceulemans (34').

El equipo dirigido por Miguel Muñoz asentó la portería del mítico arquero Jean Marie Pfaff, hasta que Juan Señor marcó en el 85'.

Tras la prórroga llegaron los penales y Eloy Olaya, el segundo lanzador español, fue el único que falló.

"Sentí tristeza, mucha tristeza. Era una tristeza colectiva porque teníamos mucha ilusión y mucha confianza y nos sentíamos fuertes", dijo Eloy en una entrevista con la FIFA.

Las belgas acertaron todos y se citaron con la Argentina de Diego Maradona en su camino hacia el título, vencedora 2-0 en semifinales en el Estadio Azteca.

Solo una vez en semifinales

Frente a los Diablos Rojos se había cumplido la tradición española de perder en cuartos de final, ronda que la Roja solo ha superado una vez en los Mundiales, cuando se proclamó campeona en 2010.

En sus otras comparaciones en esta ronda (Italia 1934, México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002) fue eliminada. En Brasil 1950, España acabó en 4ª, pero la segunda fase se disputó bajo un formato de liguilla.

Cuatro años después de la derrota en los penales ante Bélgica, España tomó una pequeña revancha en Italia 1990, cuando ganó 2-1 en la fase de grupos.

Estos han sido los únicos enfrentamientos de ambos países en la Copa del Mundo.

En total se han enfrentado en 23 ocasiones, con 12 victorias españolas, seis belgas y cinco empates. En sus últimos cinco enfrentamientos el triunfo siempre ha sido español.