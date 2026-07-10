Una adolescente murió en los festejos de la victoria de Francia contra Marruecos

Ciudadanos festejaron la victoria de Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

Una adolescente de 17 años falleció en el norte de Francia al caerse de un camión cuando celebraba la victoria de los Bleus contra Marruecos, en los cuartos de final del Mundial, informaron este viernes los bomberos.

La menor se encontraba en la parte trasera de un camión en la localidad de Aulnoye-Aymeries cuando cayó y fue aplastada por el vehículo, según afirmaron los bomberos. Esto provocó la muerte instantánea de la joven.

El hecho fue presenciado por varios menores, quienes recibieron atención médica y uno de ellos terminó en el hospital por los traumas que le generó el accidente. Además, se conoció que el conductor del camión fue detenido por las autoridades locales para las investigaciones pertinentes.

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Disturbios en Londres tras el partido Francia-Marruecos

El hecho ocurrió en medio de los enfrentamientos que se generaron entre policías y aficionados en Londres, tras la victoria de Francia.

Imágenes publicadas en redes sociales mostraban a decenas de personas congregadas en la calle, algunos lanzando objetos contra la policía, otros quemando llantas y generando desmanes en el espacio público y hacia los vehículos que transitaban por el lugar.

"Un agente de policía resultó herido y cuatro personas fueron detenidas", dijo un portavoz policial citado por medios británicos.

"Los agentes intervinieron inicialmente después de que un grupo de personas se reuniera en la vía, bloqueando el tráfico. La situación se escaló cuando individuos comenzaron a lanzar botellas y fuegos artificiales, por lo que se desplegaron refuerzos", detalló un portavoz a la AFP.

El agente herido fue alcanzado por una botella de vidrio y trasladado a un hospital, añadió.

Francia en semifinales

Los Bleus, uno de los grandes favoritos del Mundial de fútbol, derrotaron el jueves a Marruecos por 2-0 en Foxborough, en las afueras de Boston, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Francia alcanza así su tercera semifinal consecutiva y se enfrentará en Dallas, el próximo martes, al vencedor del duelo entre España y Bélgica que se disputa este viernes en Los Ángeles.