Pickford anotó en su termo de agua cómo patean los jugadores de Argentina

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó varios momentos, entre ellos el video del termo de Jordan Pickford con una guía de penales de los jugadores albicelestes.

Las imágenes muestran a miembros del cuerpo técnico de Argentina, a Lionel Messi y Nico González revisando la botella de agua del arquero inglés, donde estaban pegadas las anotaciones con las tendencias de los jugadores argentinos en una eventual definición por penales.

El capitán examina con atención la lista y comenta entre risas con sus compañeros. Luego el termo es mostrado a Enzo Fernández, quien ríe también al leer las indicaciones que había preparado el guardameta inglés.

La escena refleja el minucioso trabajo de Pickford, reconocido por estudiar a los lanzadores rivales.

Sin embargo, toda esa preparación nunca llegó a ponerse a prueba. Argentina remontó el partido en los minutos finales y selló su clasificación a la final en el tiempo reglamentario, dejando sin utilidad las notas del arquero inglés. Lo que estaba pensado como una herramienta estratégica terminó convirtiéndose en un inesperado "souvenir" de la histórica victoria albiceleste.

El video no tardó en recorrer el mundo y acumular millones de reproducciones en redes sociales. Para muchos aficionados, la reacción espontánea de Messi y sus compañeros se convirtió en una de las postales más llamativas del Mundial 2026.