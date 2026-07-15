¿Cuándo, dónde a qué horas y qué show habrá en la final del Mundial 2026 en EE.UU.?

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium marcará un hito histórico en el entretenimiento deportivo gracias a una alianza sin precedentes con la organización Global Citizen.

Por primera vez en un Mundial de fútbol, se romperá la tradición de los descansos tradicionales de quince minutos para dar paso a un masivo espectáculo de medio tiempo al más puro estilo del Super Bowl de la NFL.

Esta ambiciosa producción no solo busca entretener a los millones de espectadores en todo el planeta, sino también apoyar y visibilizar fondos educativos globales a través de la música y la cultura popular.

Los preparativos musicales arrancarán formalmente noventa minutos antes del pitazo inicial con la tradicional ceremonia de clausura, que estará cargada de sorpresas y estrellas de primer nivel internacional.

El británico Robbie Williams y la italiana Laura Pausini serán los encargados de interpretar "Desire", el himno oficial del torneo, en un segmento producido por la prestigiosa firma Balich Wonder Studio.

Además de un despliegue coreográfico impresionante, la previa contará con la participación especial del actor Tom Cruise, el creador de contenido de internet IShowSpeed, y un emotivo cierre protocolar a cargo de la galardonada Jennifer Hudson, quien entonará el himno nacional de Estados Unidos.

Justin Bieber se unirá a Shakira, Madonna y BTS para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en Metlife Stadium. Composición Teleamazonas.com

El esperado espectáculo de medio tiempo, curado creativamente por Chris Martin, el líder de la banda Coldplay, tendrá al canadiense Justin Bieber como el artista principal y cabeza de cartel de la noche.

A este megaconcierto se sumarán grandes íconos de la industria musical como Shakira y Burna Boy —quienes interpretarán en vivo su colaboración "Dai Dai"—, la reina del pop Madonna, y la aclamada agrupación surcoreana BTS. La riqueza musical de la presentación se elevará aún más gracias al acompañamiento instrumental del prestigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el coro infantil neoyorquino PS22.

Finalmente, esta histórica fusión de deporte y espectáculo buscará trascender los límites de un concierto tradicional mediante un enfoque fuertemente orientado a la conciencia social.

La inclusión de los icónicos personajes de The Muppets, Peggy y la Rana René (Kermit), aportará un toque lúdico y familiar enfocado en visibilizar los programas de desarrollo infantil de la FIFA y Global Citizen.

Con esta constelación de estrellas, Nueva Jersey se convertirá en el epicentro de un show que promete redefinir para siempre la manera en que se viven y organizan las ceremonias en los eventos de fútbol más importantes del planeta.

La FIFA ha preparado un despliegue de entretenimiento sin precedentes para la final en el MetLife Stadium. Por primera vez en la historia de los mundiales, no solo habrá un show previo, sino que se implementará un show de medio tiempo (Halftime Show) al estilo del Super Bowl, extendiendo el descanso regular de los 15 minutos habituales.

1. Ceremonia de Clausura (Previa del partido)

Comenzará 90 minutos antes del pitazo inicial (a las 12:30 hora de Ecuador / 13:30 hora local) y está producida en conjunto con Balich Wonder Studio.

Robbie Williams y Laura Pausini: Interpretarán Desire, el himno oficial de la FIFA para este torneo.

Interpretarán Desire, el himno oficial de la FIFA para este torneo. Tom Cruise: El aclamado actor de Hollywood tendrá una aparición especial de gran impacto.

El aclamado actor de Hollywood tendrá una aparición especial de gran impacto. Nicole Scherzinger e IShowSpeed: La cantante y el famoso streamer global también serán protagonistas en el escenario.

La cantante y el famoso streamer global también serán protagonistas en el escenario. Jennifer Hudson: La ganadora del EGOT será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de los Estados Unidos minutos antes del arranque del juego.

2. Histórico Show de Medio Tiempo (Halftime Show)

Este espectáculo está diseñado en alianza con la organización benéfica Global Citizen para apoyar el Fondo de Educación de FIFA Global Citizen. Ha sido curado creativamente por Chris Martin (líder de Coldplay) y contará con una alineación masiva de estrellas internacionales: