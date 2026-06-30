Ecuador fuera del Mundial 2026; 'No encontramos el gol'; reacciona Beccacece

"No encontramos el gol", lamentó el director técnico Sebastián Beccacece tras la eliminación de Ecuador del Mundial 2026, tras caer ante México este martes 30 de junio de 2026.

Para el DT de La Tri, "hemos sido muy superados en el primer tiempo, después creo que reaccionamos y no encontramos el gol que nos hubiese dado un poco más de ánimo".

Beccacece reconoció la superioridad de México y agradeció al país, a los futbolistas y recalcó que "no tengo reproches, la verdad (estoy) muy agradecido".

Al final del partido los jugadores se despidieron del campo reunidos en el centro de la cancha. En medio de lágrimas y tristeza La Tri abandonó el Mundial 2026.