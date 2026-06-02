¿La Selección de Ecuador es candidato a pelear en el Mundial de EE.UU, México y Canadá?

El contundente elogio del futbolista Marc Cucurella, sumado a las recientes declaraciones de Gavi apuntando a la Tri como su gran favorita a ser la revelación del torneo, no hace más que ratificar el nuevo estatus internacional que se ha ganado este plantel.

En el Viejo Continente ya no se mira a Ecuador como un rival accesible o meramente participativo; por el contrario, se le percibe como un auténtico dolor de cabeza táctico.

El hecho de que figuras de las principales ligas del mundo prefieran evitar un cruce con el combinado de Sebastián Beccacece demuestra que el respeto hacia el futbolista ecuatoriano ha alcanzado niveles históricos a las puertas de la cita mundialista.

Este reconocimiento internacional encuentra su justificación en la madurez y cotización de la columna vertebral del equipo, encabezada por figuras como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes brillan semana a semana en la élite europea.

Los analistas extranjeros ponderan por encima de todo la rigurosidad defensiva y la intensidad física de la Tri, virtudes que suelen ser determinantes en torneos de eliminación directa donde los errores se pagan caro.

Sin embargo, este cartel de favorito de la competición obliga al grupo a asumir la presión con madurez, transformando los elogios externos en el impulso definitivo para romper el techo de cristal de los octavos de final.

A pesar de la expectación y el manto de respeto que proyecta en el plano internacional, el verdadero desafío de Ecuador estará en resolver sus propias tensiones internas y plasmar ese potencial en ofensiva.

La gran polémica instalada en el entorno local sobre el rendimiento y la entrega de la camiseta número 10 a Kendry Páez, junto con la eterna búsqueda de una contundencia goleadora que acompañe a Enner Valencia, son los cabos sueltos que Beccacece debe atar antes del trascendental debut del 14 de junio ante Costa de Marfil.

Si la Tri logra blindarse de las críticas y equilibrar su solidez defensiva con una propuesta ofensiva eficaz, las predicciones de las estrellas españolas podrían quedarse cortas ante una participación que promete ser histórica.