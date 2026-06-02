Todo listo para el Mundial 2026: FIFA confirma listas de los 48 equipos; serán 1 248 futbolistas

El centro de operaciones de la FIFA está listo para el Mundial

A solo nueve días del pitido inicial, la FIFA ha publicado las listas oficiales de las selecciones que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este anuncio marca un hito histórico para el torneo más grande de la historia, que por primera vez contará con 48 selecciones, 1,248 jugadores y un total de 104 partidos repartidos entre Canadá, México y Estados Unidos.

La magnitud de esta edición promete marcar un antes y un después en el balompié global, atrayendo a más naciones y aficionados que nunca.

El torneo será un escaparate de contrastes donde convivirán la veteranía y el debut absoluto. De los futbolistas citados, 357 ya saben lo que es jugar una Copa del Mundo, incluidos 22 campeones del mundo que buscan repetir la gloria. En la otra cara de la moneda, 891 jugadores vivirán su primera experiencia mundialista.

La brecha generacional es de las más llamativas de la historia: más de 25 años separan al jugador más veterano, el arquero escocés Craig Gordon (43 años), del más joven, el mexicano Gilberto Mora (17 años). Además, el torneo contará con 22 futbolistas menores de 20 años y siete que superan los 40.

Esta edición será testigo de un hecho sin precedentes: Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México) buscarán agigantar su leyenda al disputar su sexta Copa del Mundo. Al mismo tiempo, el formato ampliado ha abierto las puertas a la inclusión global con el debut absoluto de cuatro naciones: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

Este último llega impulsado por promesas consolidadas como Abdukodir Khusanov (Manchester City), quienes compartirán reflectores con jóvenes joyas de la talla de Warren Zaïre-Emery (Francia) y Bilal El Khannouss (Marruecos).

Dato clave en los banquillos: El portugués Carlos Queiroz, al mando de Ghana, hará historia al dirigir en su quinto Mundial consecutivo (tras sus pasos por Portugal e Irán), una gesta que hasta ahora solo ostentaba el histórico Bora Milutinović.Un reflejo de la globalización del fútbol actual

El análisis de las plantillas deja en evidencia la diversidad del mapa futbolístico actual, con 449 clubes de 71 países representados. Los contrastes son totales: mientras que las selecciones de Catar y Arabia Saudita apuestan por el producto local —con 25 de sus 26 convocados militando en sus ligas domésticas—, combinados como Uruguay, Cabo Verde y Costa de Marfil han estructurado sus plantillas de forma exclusiva con futbolistas que juegan en el extranjero.Reglas estrictas tras el cierre de inscripciones

Tras la entrega oficial de las nóminas por parte de las 48 federaciones el pasado lunes 1 de junio, el margen de maniobra es mínimo. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, solo se permitirán cambios en las listas definitivas en caso de lesión grave o enfermedad, y estos deberán notificarse formalmente hasta 24 horas antes del debut de cada selección en el torneo.