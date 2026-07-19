Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira... show del medio tiempo deslumbra la final del Mundial

Ronaldinho y Ronaldo con Madonna durante el show de medio tiempo en la final del Mundial

La FIFA desplegó un show imponente sobre el césped del estadio, diseñado especialmente para sintetizar la unión cultural de la competencia.

El espectáculo comenzó en el entretiempo del España vs. Argentina; las escuadras se fueron al descanso con un marcador igualado 0-0.

Madonna arrancó el show, lleno de fuerza y en compañía de las exfiguras del fútbol, los brasileños Ronaldo Nazário y Ronaldinho.

¡Explosivo arranque del show de medio tiempo!



Madonna aparece junto a los astros brasileños y campeones del mundo Ronaldo Nazário y Ronaldinho y pone a vibrar al MetLife Stadium en la final del Mundial 2026 https://t.co/nJxANvaYQy pic.twitter.com/eboHbLXPQm — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 19, 2026

BTS interpretó la canción "Dynamite" durante el histórico espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el MetLife Stadium.

¡BTS en el MetLife de Nueva York!

La frenética banda surcoreana brilla con su presentación llena de energía en el show de medio tiempo. Sigue la final del Mundial 2026 en https://t.co/PeHLvHcaex pic.twitter.com/9oCBdahOLF — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 19, 2026

Justin Bieber con guitarra en mano

Justin Bieber se presentó en el show de entretiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde interpretó “Everything Hallelujah".

¡Love is in the air!



Justin Bieber sorprendió con 'Everything Hallelujah' en la final del Mundial 2026. El momento romántico cautivó a los fans de su nuevo álbum



Sigue la EN VIVO la final de la Copa del Mundo en https://t.co/PeHLvHcaex pic.twitter.com/90cZhZmhYu — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 19, 2026

Shakira junto a The Ghetto Kids

La barranquillera Shakira deslumbró en el show con el emblemático 'Dai Dai' junto a los aclamados Ghetto Kids y sus espectaculares bailarinas.

Al show se sumó el cantante nigeriano Burna Boy en la interpretación de la canción del Mundial, Dai Dai.