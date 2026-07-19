Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira... show del medio tiempo deslumbra la final del Mundial
La cantante Madonna ingresó al césped acompañada de Ronaldinho y Ronaldo para poner en escena un impresionante show de medio tiempo.
Ronaldinho y Ronaldo con Madonna durante el show de medio tiempo en la final del Mundial
REUTERS
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Actualizado:
19 jul 2026 - 15:07
La FIFA desplegó un show imponente sobre el césped del estadio, diseñado especialmente para sintetizar la unión cultural de la competencia.
El espectáculo comenzó en el entretiempo del España vs. Argentina; las escuadras se fueron al descanso con un marcador igualado 0-0.
Madonna arrancó el show, lleno de fuerza y en compañía de las exfiguras del fútbol, los brasileños Ronaldo Nazário y Ronaldinho.
BTS interpretó la canción "Dynamite" durante el histórico espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el MetLife Stadium.
Justin Bieber con guitarra en mano
Justin Bieber se presentó en el show de entretiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde interpretó “Everything Hallelujah".
Shakira junto a The Ghetto Kids
La barranquillera Shakira deslumbró en el show con el emblemático 'Dai Dai' junto a los aclamados Ghetto Kids y sus espectaculares bailarinas.
Al show se sumó el cantante nigeriano Burna Boy en la interpretación de la canción del Mundial, Dai Dai.
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