Shakira enciende la expectativa en la final del Mundial 2026; así fue su llegada al MetLife Stadium

Shakira llega al MetLife Stadium para su presentación en el show de medio tiempo

La cantante colombiana Shakira ya está en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para preparar su espectáculo del medio tiempo en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La artista será una de las protagonistas del evento musical que acompañará el partido más esperado del torneo.

Shakira llega al escenario de la final del Mundial

La llegada de Shakira al MetLife Stadium quedó registrada horas antes del inicio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cantante colombiana arribó al escenario donde ultimaba detalles para su presentación durante el espectáculo del medio tiempo.

La intérprete expresó su entusiasmo por formar parte del evento. "Es muy emocionante", dijo a su llegada al estadio ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, donde miles de aficionados comenzaron a reunirse desde temprano para vivir la definición del campeonato.

Shakira llegando al Metlife Stadium para prepararse para su presentación en el medio tiempo de la final del mundial de fútbol en USA! #shakira pic.twitter.com/cqdOOM6i8L — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) July 19, 2026

Un espectáculo al estilo del Super Bowl

La organización preparó un show de medio tiempo inspirado en los grandes espectáculos deportivos de Estados Unidos. La presentación reunirá a artistas de diferentes generaciones y géneros musicales en uno de los escenarios más vistos del planeta.

Entre los invitados figuran Madonna, Justin Bieber, el grupo surcoreano BTS y Shakira, quien volverá a interpretar "Dai Dai", tema que grabó junto al artista nigeriano Burna Boy y que acompañó varias transmisiones del Mundial.

Un evento con figuras internacionales

El espectáculo también contará con la participación del director venezolano Gustavo Dudamel, un coro de Nueva York y la colaboración del grupo Coldplay, cuyo vocalista Chris Martin asumió la dirección artística del show.

La propuesta busca combinar música, deporte y entretenimiento en un evento que será seguido por millones de personas en todo el mundo antes del desenlace entre Argentina y España.