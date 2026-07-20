Diana Atamaint renuncia al CNE tras ocho años en el organismo electoral

Su salida se produce un mes después de haber sido removida de la Presidencia del CNE

La renuncia de Diana Atamaint fue confirmada este lunes 20 de julio. De acuerdo con información publicada por el portal Primicias, una fuente del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que la funcionaria dejó el cargo de vocal del organismo.

La decisión se conoce un mes después de que Atamaint fuera destituida de la Presidencia del CNE.

Hasta el momento, no se han informado públicamente las razones de su renuncia.

Ocho años al frente de procesos electorales

Durante su permanencia en el organismo electoral, Atamaint participó en la organización de varios procesos de votación en el país.

Entre ellos estuvieron las elecciones presidenciales en las que resultaron electos Guillermo Lasso y Daniel Noboa, además de comicios seccionales y consultas populares.

Su gestión al frente del CNE se extendió por ocho años, período en el que el organismo estuvo a cargo de distintos procesos electorales nacionales y locales.

Contraloría revisará los últimos cinco años de gestión

La salida de Atamaint ocurre días después de que el actual presidente del CNE, José Cabrera, solicitara a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre los últimos cinco años de gestión de la exfuncionaria.

Mientras avanza ese proceso de control, el Consejo Nacional Electoral continúa con el desarrollo del calendario para las elecciones seccionales de 2026, una de las principales actividades previstas por el organismo en los próximos meses.