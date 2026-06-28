EN VIVO | Sudáfrica vs. Canadá abren los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Sudáfrica y Canadá se enfrentan este domingo 28 de junio, el primer duelo de los 16avos de final del Mundial 2026. Solo uno avanzará.
Jugadores de la selección de Sudáfrica festejan en el Mundial 2026.
REUTERS
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Actualizado:
28 jun 2026 - 15:09
Sudáfrica y Canadá abrirán la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se juega este domingo 28 de junio, a las 14:00, en el Estadio de Los Ángeles.
Los africanos llegan impulsados por una histórica clasificación a la ronda de eliminación directa, tras finalizar segundos del Grupo A, mientras que Canadá avanzó como escolta del Grupo B y busca confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años bajo el mando de Jesse Marsch.
El ganador dará un paso más hacia el sueño mundialista y se instalará en octavos de final del torneo mundial.
Minuto a minuto
Minuto 45
15:07
Empieza el segundo tiempo
Ya se juega la parte complementaria del partido entre Sudáfrica y Canadá.
Minuto 45
14:49
Termina el primer tiempo
Súdafrica y Canadá ofrecieron un encuentro cargado de emociones en los primeros 45 minutos. Con el marcador 0-0, las selecciones se van al descanso.
Minuto 36
15:00
Sudáfrica genera peligro
Ime Okon recibe un centro de Oswin Appollis y remata hacia el arco de Canadá, pero el balón salió por el lado derecho de la portería. La jugada nació en el tiro de esquina.
Minuto 22
14:22
Pausa de hidratación
Se detiene el partido para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas
Minuto 17
14:17
Canadá advierte
El canadiense Jonathan David remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho, pero el esférico salió desviado.
Minuto 0
14:00
Empieza el partido
Se mueve el balón en el Estadio de Los Ángeles
Alineaciones confirmadas:
Canadá define su alineación para enfrentar a Sudáfrica.
Sudáfrica confirma su alineación.
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