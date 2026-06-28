Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Nuestro Mundial

EN VIVO | Sudáfrica vs. Canadá abren los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica y Canadá se enfrentan este domingo 28 de junio, el primer duelo de los 16avos de final del Mundial 2026. Solo uno avanzará. 

Jugadores de la selección de Sudáfrica festejan en el Mundial 2026.

REUTERS

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

28 jun 2026 - 15:09

Unirse a Whatsapp

Sudáfrica y Canadá abrirán la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se juega este domingo 28 de junio, a las 14:00, en el Estadio de Los Ángeles.

Los africanos llegan impulsados por una histórica clasificación a la ronda de eliminación directa, tras finalizar segundos del Grupo A, mientras que Canadá avanzó como escolta del Grupo B y busca confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años bajo el mando de Jesse Marsch.

El ganador dará un paso más hacia el sueño mundialista y se instalará en octavos de final del torneo mundial. 

Minuto a minuto 

  • Minuto 45

    15:07

    Empieza el segundo tiempo 

    Ya se juega la parte complementaria del partido entre Sudáfrica y Canadá. 

  • Minuto 45

    14:49

    Termina el primer tiempo

    Súdafrica y Canadá ofrecieron un encuentro cargado de emociones en los primeros 45 minutos. Con el marcador 0-0, las selecciones se van al descanso. 

  • Minuto 36

    15:00

    Sudáfrica genera peligro

    Ime Okon recibe un centro de Oswin Appollis y remata hacia el arco de Canadá, pero el balón salió por el lado derecho de la portería. La jugada nació en el tiro de esquina.

  • Minuto 22

    14:22

    Pausa de hidratación 

    Se detiene el partido para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas 

  • Minuto 17

    14:17

    Canadá advierte

    El canadiense Jonathan David remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho, pero el esférico salió desviado. 

  • Minuto 0

    14:00

    Empieza el partido 

    Se mueve el balón en el Estadio de Los Ángeles

Alineaciones confirmadas:

Canadá define su alineación para enfrentar a Sudáfrica. 

Sudáfrica confirma su alineación.

Te puede interesar