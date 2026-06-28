EN VIVO | Sudáfrica vs. Canadá abren los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Jugadores de la selección de Sudáfrica festejan en el Mundial 2026.

Sudáfrica y Canadá abrirán la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se juega este domingo 28 de junio, a las 14:00, en el Estadio de Los Ángeles.

Los africanos llegan impulsados por una histórica clasificación a la ronda de eliminación directa, tras finalizar segundos del Grupo A, mientras que Canadá avanzó como escolta del Grupo B y busca confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años bajo el mando de Jesse Marsch.

El ganador dará un paso más hacia el sueño mundialista y se instalará en octavos de final del torneo mundial.

Minuto a minuto

Empieza el segundo tiempo Ya se juega la parte complementaria del partido entre Sudáfrica y Canadá.

Termina el primer tiempo Súdafrica y Canadá ofrecieron un encuentro cargado de emociones en los primeros 45 minutos. Con el marcador 0-0, las selecciones se van al descanso.

Sudáfrica genera peligro Ime Okon recibe un centro de Oswin Appollis y remata hacia el arco de Canadá, pero el balón salió por el lado derecho de la portería. La jugada nació en el tiro de esquina.

Pausa de hidratación Se detiene el partido para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas

Canadá advierte El canadiense Jonathan David remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho, pero el esférico salió desviado.

Empieza el partido Se mueve el balón en el Estadio de Los Ángeles

Alineaciones confirmadas:

Canadá define su alineación para enfrentar a Sudáfrica.

Sudáfrica confirma su alineación.