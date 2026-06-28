Europa registra más de 1 300 muertes debido a ola de calor

Millones de europeos viven una segunda ola de calor en menos de un mes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que desde el 21 de junio se registraron más de 1 300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota gran parte del continente.

Decenas de millones de personas soportan este domingo 28 de junio temperaturas extremas en Europa por una ola de calor que comenzó durante la semana en los países occidentales y ahora avanza hacia el este.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que "en este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando".

Escuelas cerradas y hospitales saturados

Tedros agregó que "se registraron más de 1 300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa".

"El estrés por calor suele denominarse el 'asesino silencioso', y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas", afirmó.