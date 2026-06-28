Así entregó Enner Valencia la capitanía de la Selección de Ecuador a Moisés Caicedo

En la charla previa al partido, Enner Valencia sorprendió al plantel al ceder la cinta de capitán a uno de sus compañeros.

El gesto fue acompañado por un mensaje que destacó la fortaleza del grupo y la convicción de que Ecuador puede seguir haciendo historia en el Mundial.

"Hoy le cedió la capitanía... eso habla de la belleza que nosotros tenemos como grupo, del carisma, de la unidad y la admiración", se escucha durante la reunión del equipo.

"Lo único que me importa es abrazarlos al final"

Durante la charla, el cuerpo técnico también transmitió un mensaje de confianza antes del compromiso.

Lo único que me importa es, al final del partido, darles un abrazo. Y yo sé, lo siento en el corazón, que les voy a dar un abrazo de felicidad... porque va a ser un abrazo de clasificación. Enner Valencia

Las palabras reforzaron el ambiente de confianza que vive la selección ecuatoriana en la concentración.

El legado de Enner

Tras recibir la cinta, el nuevo capitán recordó una experiencia que vivió años atrás cuando también le confiaron ese rol y destacó que el verdadero liderazgo va más allá del brazalete.

No quiero que me recuerden por lo que hice o por los goles, sino porque fui una gran persona con cada uno de ustedes. Enner Valencia

El momento culminó con un mensaje dirigido a Enner Valencia que emocionó a todo el grupo. Ese intercambio quedó registrado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y rápidamente se convirtió en una de las escenas más emotivas de la concentración de la Tri antes de afrontar la fase decisiva del Mundial.