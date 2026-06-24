Suiza gana a Canadá 2-1 y pasa a 16avos como primera del Grupo B del Mundial 2026

Las selecciones de Canadá y Suiza se enfrentaron en el segundo partido del Mundial 2026.

Suiza validó este miércoles 24 de junio su boleto a los 16avos del Mundial 2026 como primera del Grupo B después de su victoria ante la anfitriona Canadá por 2-1 en Vancouver.

Invicta con siete puntos, la Nati pasó a las rondas eliminatorias por cuarta edición del Mundial consecutiva.

Los Canucks de Jesse Marsch, por su parte, son segundos de grupo (4 puntos), lo que les condena a trasladarse a suelo de Estados Unidos para disputar los dieciseisavos.

Rubén Vargas (46') y el prometedor Johan Manzambi (57') marcaron los goles del combinado helvético, dirigido por Murat Yakin, mientras que Promise David marcó el gol de los anfitriones (76') nada más ingresar desde el banquillo.