Mauricio Núñez permanece en estado crítico; familiares dan detalles de su estado de salud

Mauricio Núñez (der) sigue en estado crítico tras un siniestro de tránsito.

Mauricio Núñez, del dúo de los Hermanos Núñez, permanece en estado crítico y será sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad, según informó su familia este jueves 13 de agosto de 2026.

Sus hijos, Mauricio Núñez Lozada y María José Núñez Lozada, también presentan lesiones de consideración y continúan bajo atención médica especializada, tras el siniestro de tránsito en el que perdió la vida su madre, Giomara Lozada.

La familia Núñez informó que Mauricio Núñez y sus hijos, permanecen hospitalizados en Quito tras el hecho que dejó a los tres con lesiones de gravedad.

Según el comunicado difundido por sus familiares, Mauricio Núñez permanece en estado crítico y será sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad. La operación tendría una duración aproximada de cinco horas.

Mauricio Núñez (jr.) presenta lesiones en la cabeza y lengua

Su hijo, Mauricio Núñez Lozada, presenta graves lesiones en la región frontal de la cabeza. De acuerdo con la familia, deberá someterse a procedimientos de cirugía plástica y reconstructiva.

Además, registra lesiones severas en la lengua y múltiples laceraciones, por lo que requiere tratamiento quirúrgico especializado.

María José Núñez Lozada tiene una fractura de fémur

En el caso de María José Núñez Lozada, los médicos identificaron fracturas en las extremidades inferiores, entre ellas una fractura de fémur.

La niña permanece bajo evaluación médica especializada. Los profesionales determinarán los procedimientos y el tratamiento que deberá recibir de acuerdo con su evolución.

Ante la situación médica de los tres integrantes de la familia, los Núñez agradecieron las muestras de solidaridad, cariño y las oraciones recibidas durante estas horas.

Asimismo, solicitaron a la ciudadanía prudencia y respeto en el manejo de la información, mientras los equipos médicos continúan trabajando para atender las lesiones y favorecer la recuperación de Mauricio Núñez y sus dos hijos.

La familia señaló que continuará informando sobre su estado de salud conforme existan novedades médicas relevantes.