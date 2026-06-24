La Tri rumbo a Nueva Jersey; miles de hinchas preparan un nuevo banderazo

La Tri llega a Nueva York para preparar su duelo decisivo ante Alemania

La selección de Ecuador dejó atrás su concentración en Columbus y emprendió viaje hacia Nueva Jersey, donde disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

La Tricolor enfrentará a Alemania este jueves 25 de junio, en un encuentro que se verá en vivo por Teleamazonas y definirá sus opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Ecuador rumbo a NY

La delegación ecuatoriana partió rumbo al área de Nueva York sin reportar novedades médicas. El cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece trabaja en los últimos ajustes antes del compromiso frente al combinado alemán.

Según lo previsto, el entrenador analiza entre dos y tres variantes en la alineación con el objetivo de afrontar uno de los partidos más importantes para la Selección Nacional en la Copa del Mundo.

Miles de aficionados acompañan a la Tricolor

La salida de Ecuador desde Columbus estuvo acompañada por el respaldo de cientos de aficionados.

La expectativa también se trasladó a Nueva Jersey y Nueva York, donde numerosos seguidores ecuatorianos comenzaron a reunirse desde tempranas horas para recibir a la delegación nacional.

El hotel de concentración de la Tricolor luce rodeado de aficionados que buscan compartir un momento con los jugadores antes del duelo mundialista.

Nuevo banderazo antes de enfrentar a Alemania

Como parte de las actividades organizadas por los seguidores ecuatorianos, este miércoles 24 de junio se realizará un nuevo banderazo en respaldo a la selección. Será el tercero durante la participación de Ecuador en el Mundial 2026.

El encuentro de los aficionados está previsto para las 20:00 en Times Square, uno de los puntos más emblemáticos de Nueva York. La convocatoria se realizará específicamente en Broadway y la calle 47.