¿Cuánto dinero deja un Mundial a los países sede? Así impacta en su economía

El legado económico detrás de la Copa del Mundo

Cada Copa del Mundo no solo reúne a millones de aficionados frente a una cancha. También representa uno de los eventos deportivos con mayor impacto económico del planeta, con efectos en el turismo, la infraestructura, el comercio y el empleo de los países anfitriones.

Los beneficios no siempre se distribuyen de la misma manera y dependen de factores como la infraestructura existente, la cantidad de partidos y la capacidad de atraer visitantes internacionales.

Turismo y consumo, los principales ganadores

Durante el torneo, las ciudades sede reciben cientos de miles de aficionados que gastan en hoteles, restaurantes, transporte, entretenimiento y comercio local.

De acuerdo con la evaluación económica elaborada para la FIFA, el Mundial de 2026 podría generar 40.900 millones de dólares adicionales al Producto Interno Bruto (PIB) de los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá).

Además de contribuir a la creación de aproximadamente 824.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

¿Cuánto dinero deja cada partido?

La respuesta depende del país y la ciudad sede.

En Canadá, la evaluación oficial encargada por la FIFA estima que cada partido aportará, en promedio, 155 millones de dólares canadienses al PIB nacional, además de generar o sostener alrededor de 1.850 empleos.

En México, donde se disputan 13 encuentros, el principal beneficio proviene del gasto de los turistas en hospedaje, alimentos, transporte y actividades recreativas, mientras que la venta de entradas pertenece a la FIFA y no a las economías locales.

¿Cómo beneficia a la vida cotidiana?

Más allá de los partidos, el Mundial impulsa mejoras que permanecen después del torneo:

Renovación de espacios públicos y estadios.

Incremento del turismo internacional.

Mayor actividad para hoteles, restaurantes y pequeños negocios.

Empleo temporal en construcción, seguridad, logística y servicios.

Un estudio hecho por Reuters indica que en el Mundial de 2026, la Ciudad de México modernizó el histórico Estadio Azteca (hoy Estadio Banorte) y puso en marcha un proyecto urbano que incluye mejoras en vialidades, ciclovías, transporte público y accesibilidad en la zona de Tlalpan.

El objetivo de que las obras permanezcan como legado para la ciudad una vez concluido el torneo.

En Canadá, Toronto y Vancouver impulsaron adecuaciones en sus sistemas de transporte, seguridad y operación urbana para recibir a miles de visitantes.

La FIFA estima que, además del impacto turístico y comercial, la preparación de el Mundial generó empleo, ingresos fiscales y mejoras en la infraestructura de ambas ciudades.

¿Todo es ganancia?

Según un análisis de S&P Global Market Intelligence, aunque la Copa del Mundo genera un importante impulso para el turismo, el comercio y algunos sectores de servicios.

Los beneficios económicos no siempre se traducen en un crecimiento sostenido de toda la economía. El impacto suele concentrarse en las ciudades anfitrionas y en actividades directamente vinculadas al evento.

Además, una parte importante de los ingresos del torneo como los derechos comerciales y la venta de boletos corresponde a la FIFA.

Por lo que el retorno económico para los países sede depende en gran medida de su inversión previa y de la capacidad para aprovechar el aumento del turismo.