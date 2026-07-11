Messi "seguirá pateando los penales si quiere", dice Scaloni

Aunque Lionel Messi suma dos penales fallados en el Mundial, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aclaró este viernes que no se le ocurrirá a otro lanzador de cara al duelo de cuartos de final ante Suiza.

Messi erró una pena máxima frente a Austria en la fase de grupos y otra en los octavos de final ante Egipto, cuando Argentina resucitó tras perder por dos goles de ventaja a 11 minutos del final hasta terminar ganando 3-2.

El capitán albiceleste, máximo goleador del Mundial junto a Kylian Mbappé con ocho goles, sigue teniendo en los penaltis su talón de Aquiles, con cuatro errados de ocho lanzados en Mundiales.

Messi puede hacer "lo que quiera en la cancha"

Scaloni precisó que Messi puede hacer "lo que quiera en la cancha". "Ni se me ocurre ir a decirle que no (tire el próximo penal), que haga lo que quiera. Nosotros tenemos gente que puede patear, pero va a patear él si quiere y si no, ya verá. Que haga lo que quiera dentro de la cancha", dijo.

Además, mencionó que el jugador es más resolutivo, lo que beneficia a todo el conjunto Argentino. "Es evidente que está dando todo lo que tiene (...) A mí no me sorprende. A lo mejor la gente que no lo conoce esperaba que con 39 años no esté a la altura pero mientras él quiera va a ser el mejor, mientras él tenga ganas va a ser el mejor".

Suiza será complicado

"No hay rival igual, ni fácil. Ya lo sabemos todos. Para mí Suiza es un muy buen equipo que compite con las mejores selecciones y siempre sale. Puede ganar o perder adelante pero siempre compite, tiene tradición en los Mundiales y jugadores de experiencia y esencialmente fuertes".

"Será complicado. Ha eliminado a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y pensábamos que podíamos llegar acá con nosotros".