La Tri prepara el equipo para el amistoso en Columbus: así fue el entrenamiento de Ecuador

La Selección de Ecuador cumplió este jueves 4 de junio con una nueva e importante jornada de entrenamientos en Columbus, Ohio, enfocada en el cierre de su gira por territorio norteamericano.

El director técnico, Sebastián Beccacece, trabaja con la plantilla completa de los 26 futbolistas convocados, intensificando las cargas físicas y los movimientos tácticos con la mira puesta en el exigente calendario que se avecina.

Durante los trabajos desarrollados en el complejo deportivo local, el cuerpo técnico tricolor puso especial énfasis en la presión alta y la transición rápida de defensa a ataque. Aún no se ha revelado la posible alineación

Beccacece aprovechó la presencia de todas sus figuras para ensayar variantes en el mediocampo y delinear el once estelar que saltará a la cancha este fin de semana, buscando consolidar la idea de juego colectiva y corregir los pequeños desajustes observados en los últimos días.

Con la planificación marchando a ritmo firme, el combinado nacional centra ahora toda su atención en su próximo gran examen preparatorio frente a Guatemala, programado para este domingo 7 de junio a las 15:00 (hora de Ecuador) en el estadio Columbus Crew.

Este compromiso será la prueba de fuego definitiva para que el estratega argentino termine de pulir los últimos detalles estratégicos antes del esperado debut oficial del equipo.