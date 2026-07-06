Trump confirma haber pedido a la FIFA que reconsiderara la tarjeta roja de Balogun

Donald Trum, presidente de los Estados Unidos, se pronuncia por llamada a FIFA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes 6 de julio que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que se reconsiderara la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun para que pudiera jugar el partido contra Bélgica por los octavos de final del Mundial.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca.

Afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran "injustas" y calificó de "muy sospechoso" el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun después de que este pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia-Herzegovina por los dieciseisavos de final.

El delantero del AS Mónaco iba a perderse el partido de octavos contra Bélgica, previsto este lunes a las 19:00 en Seattle, después de recibir una tarjeta roja directa, tras la revisión en video.

Según el Reglamento Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión, sanción que no puede ser apelada por la federación del jugador.

La FIFA 'ha cruzado una línea roja' levantando suspensión de Balogun, dice la UEFA

Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que la sanción quedaba en suspenso durante un período de prueba de un año, una decisión conocida días después de que Trump llamara a Infantino para pedir la revisión de la expulsión.

"Vamos a tener al equipo completo, y Bélgica va a tener al equipo completo. ¿Y saben qué? Si nos ganan, entonces podrán estar realmente orgullosos", declaró Trump el lunes.

"De otro modo, si nos ganan... yo diré que estuvo amañado, igual que las elecciones de 2020 quedaron amañadas", añadió el mandatario, en alusión a sus reiteradas afirmaciones, desacreditadas por tribunales y autoridades electorales, de que hubo fraude generalizado en las elecciones presidenciales de ese país y que perdió frente a Joe Biden.