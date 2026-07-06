Hernán Galíndez rompe el silencio tras la eliminación de Ecuador del Mundial 2026

La continuidad de Hernán Galíndez en la Selección de Ecuador quedó en duda después del mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. El arquero, uno de los referentes de La Tri en los últimos procesos, compartió un texto cargado de emoción en el que expresó su tristeza por el desenlace del Mundial 2026 y dejó entrever que podría haber disputado su último partido con el combinado nacional.

"Si este fue mi último capítulo con la Selección, me voy orgulloso de haber dejado siempre todo", escribió Galíndez junto a una galería de imégenes de él con la vestimenta tricolor.

En el mismo mensaje, el guardameta agradeció el apoyo recibido durante su etapa con Ecuador y aseguró que siempre estará dispuesto a responder a un eventual llamado del equipo nacional. "Siempre que la selección de mi país me necesite voy a estar, voy a tratar siempre de devolver todo lo que me dieron y el cariño que me demuestran", añadió.

Galíndez cerró su publicación con un mensaje de gratitud hacia la afición ecuatoriana: "Gracias por acompañarme en cada paso". Una frase que, por ahora, deja abierta la incógnita sobre si fue una despedida definitiva o simplemente un agradecimiento tras el final del camino de Ecuador en el Mundial 2026.

Las palabras del portero llegan después de la eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Y luego que la Selección Ecuatoriana publicara un video con la despedida de Galíndez.