Mundial 2026: El plan de Ecuador para enfrentar a Curazao en la segunda fecha del Grupo

Los jugadores de Ecuador en una actividad en el hotel en Columbus

La Selección de Ecuador quemó una nueva etapa en su preparación en suelo norteamericano con un notable cambio de planes que denota la urgencia del cuerpo técnico por ajustar piezas.

Por estricta disposición de Sebastián Beccacece, el combinado nacional adelantó su jornada de trabajos al bloque matutino en el OhioHealth Performance Center, buscando optimizar el tiempo de recuperación y perfeccionar los movimientos tácticos.

Tras el tropiezo en el debut, el estratega argentino ha cerrado filas en torno a su plantilla, exigiendo la máxima concentración en un búnker tricolor que se mantiene bajo un estricto blindaje ante el asedio de los medios de comunicación.

La gran certeza para el cuerpo técnico es que la Tri cuenta con la totalidad de sus efectivos al 100% de sus condiciones físicas. Sin reportes médicos de gravedad ni bajas por suspensión, futbolistas clave como Piero Hincapié y Willian Pacho lideraron las labores de bloque defensivo, mientras que en la zona de gestación se ensayaron sociedades alternas para abastecer de mejor manera a Enner Valencia.

El buen ánimo parece haber retornado progresivamente al camerino tras la última caída, un alivio anímico reforzado por el inesperado baño de popularidad que recibió el equipo cuando un selecto grupo de aficionados locales logró romper la "burbuja" para conseguir autógrafos y fotografías con sus ídolos.

Con el cronograma de actividades en marcha, la delegación ecuatoriana ultima los detalles logísticos para abandonar Columbus este viernes con destino a Kansas City, el escenario donde se jugará la permanencia en el certamen.

El decisivo encuentro ante Curazao, programado para este sábado 20 de junio a las 19:00 (hora de Ecuador) en el Estadio Arrowhead, se perfila como un examen de carácter para una generación que carga con la presión de reflejar su jerarquía internacional y reescribir su rumbo dentro de la Fase de Grupos.