Macará ya conoce fechas para el duelo ante Santos por la Copa Sudamericana: ¿viene Neymar?

Santos FC y Macará se enfrentarán en una de las llaves más atractivas de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2026. El cruce genera una enorme expectativa en Ambato. El conjunto celeste tendrá que lucirse en la tarima continental para medirse contra uno de los clubes más históricos del fútbol sudamericano y mundial. La posible llegada de Neymar a suelo ecuatoriano genera muchas preguntas.

Según el calendario confirmado por la Conmebol, el duelo de ida se disputará en suelo brasileño, con el estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) el jueves 13 de agosto. Allí, Santos buscará aprovechar su localía y el calor de su hinchada para tomar una ventaja considerable que le permita viajar con tranquilidad a la altura, consciente de lo complicadas que suelen ser las visitas a territorio ecuatoriano.

El compromiso de vuelta definirá la llave entre el jueves 20 de agosto, a las 17:00, en el estadio Bellavista de Ambato. Alí la plantilla de Macará buscará hacer valer las condiciones climáticas y geográficas de su casa para sellar un pase histórico a los cuartos de final ante un gigante del continente y en el militó Pelé.

El cuadro ecuatoriano conquistó su boleto directo a esta instancia tras firmar una actuación brillante en la fase de grupos, donde culminó como líder de su zona. Ese liderato no solo evitó que disputara la ronda de playoffs, sino que también le otorgó la importante ventaja deportiva de cerrar la eliminatoria en condición de local, recibiendo el partido decisivo en su propio feudo frente a su afición.

Por su parte, el histórico 'Peixe' tuvo que sellar su clasificación a través de los playoffs de octavos de final. El equipo brasileño demostró todo su potencial ofensivo al superar con contundencia a Universidad Central de Venezuela con un abultado marcador global de 8-3, confirmando que llega en un momento de notable efectividad de cara al arco rival para afrontar esta etapa del torneo.