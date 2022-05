Nacen tres guepardos asiáticos, especie en peligro de extinción, en Irán

Las autoridades iraníes informaron este domingo del nacimiento de tres guepardos asiáticos en Irán, en lo que calificaron como el primer nacimiento en cautividad de ejemplares de esta especie en peligro de extinción.

La hembra de guepardo “Irán” dio a luz a tres cachorros “sanos” en un parto por cesárea con la asistencia de un equipo veterinario, informó el responsable de la Organización de Medio ambiente del país persa, Ali Salayeqe.

First-ever Asiatic Cheetah cubs are born today in the captive breeding center in Iran. Mom and the cubs are healthy. stay tuned for more news.https://t.co/w2CFzsc6D1

🤞 pic.twitter.com/bBL7cemPKN