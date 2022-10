La agencia espacial estadounidense logró desviar un asteroide de su trayectoria en un test sobre la capacidad de la humanidad para protegerse de una posible amenaza futura, anunció la NASA este martes 11 de octubre de 2022.

Una nave de la misión DART se estrelló deliberadamente el 26 de septiembre contra el asteroide Dimorphos, que es el satélite de un asteroide más grande llamado Didymos. De este modo, logró desplazarlo, reduciendo su órbita en 32 minutos, dijo el jefe de la agencia espacial, Bill Nelson, en rueda de prensa.

Congratulations to the team at @NASA for successfully altering the orbit of an asteroid. The #DARTMission marks the first-time humans have changed the motion of a celestial body in space, demonstrating technology that could one day be used to protect Earth. https://t.co/2X7Wcw3xYd