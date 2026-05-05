Piero Hincapié se perderá un amistoso de Ecuador antes del Mundial por final de Champions

Los jugadores de la selección de Ecuador Pervis Estupiñan (i), Piero Hincapié (c), y William Pacho, durante el entrenamiento en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid).

El seleccionado ecuatoriano Piero Hincapié hizo historia al clasificar con el Arsenal a la final de la Champions League 2026 tras vencer al Atlético de Madrid (1-0). El central ecuatoriano, pieza clave en el esquema de Mikel Arteta, buscará emular el título de Willian Pacho el próximo 30 de mayo en Budapest, consolidándose como uno de los referentes de la élite europea y orgullo para 'La Tri'.

La clasificación de Hincapié a la final alterará la planificación de la Selección de Ecuador para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo la dirección de Sebastián Beccacece, 'La Tri' se medirá ante Arabia Saudita el próximo sábado 30 de mayo en Harrison, Nueva Jersey, y cerrará su ciclo de amistosos frente a Guatemala el domingo 7 de junio en Columbus.

Es decir, según el calendario, Hincapié estará con su equipo en la final y se unirá a la disciplina de la Selección después de la final de Champions.

Estos últimos compromisos serán cruciales ya que se disputará en la ciudad que servirá como base de entrenamiento y concentración del equipo nacional durante la fase de grupos. Tras los empates conseguidos en marzo ante rivales de peso como Marruecos y Países Bajos, estos duelos permitirán ajustar los últimos detalles tácticos antes del esperado debut mundialista frente a Costa de Marfil el 14 de junio.

Amistosos Ecuador - Rumbo al Mundial 2026 Fecha Rival Sede / Ciudad Hora (ECU) Sáb. 30 Mayo Arabia Saudita Harrison, NJ 19:30 Dom. 7 Junio Guatemala Columbus, OH 15:00

La influencia de Piero Hincapié en la estructura defensiva del Arsenal alcanzó su punto máximo en esta semifinal, donde su solidez y polivalencia permitieron al conjunto londinense resistir los embates finales en el Cívitas Metropolitano.

Con la clasificación a la final de Budapest, el seleccionado ecuatoriano no solo ratifica su crecimiento bajo la tutela de Mikel Arteta, sino que proyecta su figura como uno de los zagueros más determinantes del planeta.

Esta hazaña representa un nuevo capítulo dorado para el balompié nacional, situando a la bandera de Ecuador en el escenario más prestigioso del fútbol de clubes, justo antes de que el jugador asuma el liderazgo de 'La Tri' en los desafíos internacionales que restan en 2026