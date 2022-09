Una nave espacial de la NASA chocó deliberadamente este lunes 26 de septiembre de 2022 con un asteroide para desviarlo de su trayectoria, una prueba inédita para buscar mecanismos que permitan defender a la Tierra de una colisión devastadora de un objeto cósmico.

A las 19.14 hora local del este de Estados Unidos (23.14 GMT), la nave conocida como DART (dardo en inglés) se estrelló a una velocidad de 6,4 kilómetros por segundo contra la superficie del asteroide Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD