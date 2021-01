El poderoso PSG de Francia compartió en sus redes un video en el que Neymar da a conocer su 11 histórico de jugadores con la camiseta parisina.

En el 11 ideal histórico de la institución, el brasileño incluyó a una mayoría de jugadores brasileños.

Además, él se dejó afuera de dicho equipo, para dar paso a otros delanteros. Tampoco eligió a alguno de sus actuales compañeros como Angel Di María o Kylian Mbappé.

El 11 de Neymar tiene a: Buffon; Dani Alves, Alex, David Luiz, Maxwell; Beckham, Thiago Motta, Nené; Ronaldinho; Weah e Ibrahimovic.

Neymar llegó al PSG a mediados de 2017, a cambio de 222 millones de euros, hito que significó una transferencia récord para el fútbol mundial.

Desde su arribo a Francia, jugó 100 partidos, anotó 81 goles y dio 41 asistencias. Además, levantó nueve trofeos en diferentes torneos.

Sin embargo, uno de los temas pendientes para el 10, y el PSG, es la Champions League.

