Niegan habeas corpus a Daniel Salcedo en caso Metástasis

Un juez de la sala de Familia de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de Habeas Corpus a Daniel Salcedo. Esto implica que el procesado por el caso Metástasis debe continuar la prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi.

En la audiencia que se retomó este jueves, 1 de febrero del 2024. En el abogado de Salcedo, Daniel Vivanco, argumentó que la vida de su defendido se encuentra en peligro en la cárcel dónde se encuentra desde el pasado 21 de enero.

Salcedo tuvo la oportunidad de hablar durante la audiencia. Mencionó al juez David Jacho, que ni siquiera tiene acceso a agua para beber o a una pluma, detalla el portal Primicias.

“El SNAI cuenta con cuarto de monitoreo y sabe que no es tan fácil desmentir, porque todo lo que se ha dicho con respecto al aislamiento es real. No me han dado sino una sola botella de agua«, dijo Salcedo ante el juez. Añadió que es víctima de tortura en el centro de detención.

En tanto, los representantes del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) pidió que rechace el pedido de Habeas Corpus. Según dijo, el procesado mantiene contacto frecuente con sus abogados.

También mencionaron que el traslado hacia la cárcel de Cotopaxi se dio precisamente porque Salcedo recibió amenazas en la cárcel cuatro de Quito. Para su decisión el juez argumentó que la integridad de Salcedo no fue vulnerada.

