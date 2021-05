Niels Olsen apunta a tres objetivos para reactivar el turismo

El ministro de Turismo, Niels Olsen, dio a conocer cuál es su propuesta al frente de una de las carteras de Estado más afectadas por la pandemia.

En el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’, Olsen afirmó que la vacunación es uno de los puntos principales para la reactivación económica a nivel turismo.

Sostuvo que sin esto, es complejo que la población opte por el turismo en el país. Sin embargo, ya plantea varios objetivos a trabajar.

«El primero es recuperar los fondos ‘Ecuador potencia turística’, que son las tasas que se paga a los boletos internacionales, que debe destinarse al desarrollo del turismo en el país. El segundo objetivo es reestructurar la deuda pública para poder dar oxígeno a la industria del turismo. Y tercero, recuperar la conectividad aérea y reactivar el tren del Ecuador», afirmó Niels Olsen.

Sobre la atracción de inversionistas y turistas internacionales, el ministro indicó que una de las opciones es exonerar del impuesto a la renta a empresas. Esto sería por 30 años a aquellas empresas que inviertan en el tema turístico en Ecuador.

Reactivación del tren

En el tema del Tren ecuatoriano, Niels Olsen afirmó que se debe trabajar en un modelo sostenible. «Es un producto espectacular para los ecuatorianos. Podría ser un modelo exitoso para inyectar dinero a las economías rurales del Ecuador. Estamos analizando diferentes figuras para invitar a empresas nacionales e internacionales que deseen trabajar con el Ecuador y ser aliados estratégicos», sostuvo.

«En el pasado, algo que no funcionó es que el tren no era para toda la familia. Creo que en este nuevo modelo el tren tiene que ser para todos los ecuatorianos. Podemos analizar la opción que sea un transporte de pasajeros, no solo de turismo, y quizá de carga. Todo eso se está evaluando», apuntó.

Presidente Lasso lideró la primera reunión con el Cosepe