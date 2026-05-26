El Santos golea 3-0 al Deportivo Cuenca y avanza a playoffs de la Sudamericana

El defensa argentino #28 del Deportivo Cuenca, Patricio Boolsen (R), reacciona durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El Santos se clasificó para los playoffs a octavos de final de la Copa Sudamericana al golear el martes al Deportivo Cuenca por 3-0 y terminar en la segunda plaza del grupo D.

Un gol de Gabigol en el minuto 13 abrió el camino de la victoria santista, completada en la segunda mitad por el boliviano Miguelito (49') y una gran vaselina de Gabriel Bontempo (56').

¿Qué necesita el Cuenca para clasificar?