El Santos golea 3-0 al Deportivo Cuenca y avanza a playoffs de la Sudamericana
El 'Expreso Austral', que llega en la segunda posición con 6 puntos, depende de sí mismo para asegurar su continuidad en el torneo.
El defensa argentino #28 del Deportivo Cuenca, Patricio Boolsen (R), reacciona durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
AFP
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Actualizado:
26 may 2026 - 21:41
El Santos se clasificó para los playoffs a octavos de final de la Copa Sudamericana al golear el martes al Deportivo Cuenca por 3-0 y terminar en la segunda plaza del grupo D.
Un gol de Gabigol en el minuto 13 abrió el camino de la victoria santista, completada en la segunda mitad por el boliviano Miguelito (49') y una gran vaselina de Gabriel Bontempo (56').
¿Qué necesita el Cuenca para clasificar?
- Si empata: asegura su pase a la siguiente ronda (Playoffs de octavos), siempre y cuando Recoleta no derrote a San Lorenzo en el otro partido del grupo.
- Si gana: clasifica directo a octavos de final si San Lorenzo empata o pierde.
- Si pierde: queda eliminado de la competición.
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