Mujer fue detenida en Samborondón por presunta extorsión a adultos mayores

Una mujer fue detenida en Samborondón acusada de extorsionar adultos mayores.

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador permitió la aprehensión de una mujer señalada por presuntos actos de extorsión contra personas de la tercera edad en Samborondón.

La intervención se realizó la madrugada de este martes 26 de mayo de 2026 y estuvo a cargo de unidades de la UNASE y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Amenazaba a víctimas con atentados

De acuerdo con información policial, la sospechosa enviaba mensajes intimidatorios en los que exigía pagos de USD 1 000 a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas ni de sus familiares.

Las autoridades indicaron que la mujer presuntamente pertenecería a una organización delictiva conocida como “La Mafia”.

Evidencias encontradas en el operativo

Durante la intervención, los agentes levantaron como indicios dos terminales móviles y dos comprobantes de depósitos, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La detenida fue identificada como Alba Julitza Bohórquez Avilés, de 31 años y nacionalidad ecuatoriana.

Tras su captura, fue puesta a órdenes de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.