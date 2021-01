Niña hace tierno dibujo para que su padre pueda conseguir trabajo

2 0

La pandemia de coronavirus ocasionó que varias personas se queden sin trabajo , al cerrar varios establecimientos como medidas de bioseguridad ante la propagación del virus

Uno de los tantos casos es el de una pareja en Argentina, Gustavo y Noelia fueron desvinculados de sus empleos

Gustavo laboraba en una cooperativa, mientras que, Noelia trabajaba en casas de familias , al perder sus empleos debían solventar su hogar , por ello , el hombre compró una podadora de pasto para ganarse un poco de dinero

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía. Me pasó de estar todo el día buscando trabajo y no poder traer ni un peso para darle de comer a mis hijas”, contó el padre a radio Mitre de Argentina.

Sin embargo, su hija de nuevo años realizó un sencillo pero tierno dibujo para ayudar a su padre a conseguir clientes .

A través de las redes se difundió la imagen de una hoja de cuaderno en la que hay un hombre pintado con una cortadora de pasto en sus manos.

Sobre él, unas letras de colores dicen “corto pasto”. Enseguida abajo dice el nombre del padre: “Gustavo”, y más abajo el dibujo de un teléfono con el número correspondiente.

El dibujo cierra con un “suerte papi” y unas flores. Arriba, un poco más pequeño, aparece el nombre de la niña Mailen Díaz.

Gustavo empezó a recibir decenas de llamados para trabajar y pasó de ser desempleado a tener varias solicitudes de clientes .