Actualizado 13:10

AFP I

Novak Djokovic se separa de su entrenador Andy Murray antes de Roland Garros. Su colaboración apenas duró medio año: ‘Nole’, la leyenda del tenis, sin grandes resultados en los últimos meses, anunció este martes 13 de mayo del 2025, su separación de Murray, la exestrella británica que se había convertido en su entrenador.

«Gracias ‘coach’ Andy por todo el duro trabajo, por los buenos momentos y por el apoyo en estos últimos seis meses, dentro y fuera de las canchas. He disfrutado realmente de la posibilidad de profundizar en nuestra amistad», escribió en sus redes sociales el campeón de 24 títulos del Grand Slam, a solo dos semanas del inicio de Roland Garros.

El extenista escocés, ganador de tres Grand Slam y que se retiró tras los Juegos de París el año pasado, confirmó la ruptura, en otro comunicado, deseando a ‘Djoko’ «lo mejor para el resto de la temporada».

Lea más

El antiguo número del mundo, que tiene el récord de victorias en Grand Slam, llamó a su antiguo rival a finales de la pasada temporada tras cerrar un año sin títulos ATP y con el oro olímpico como único éxito.

Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepening our friendship together 🙏 pic.twitter.com/iXqkdIN2Gb — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 13, 2025

Novak Djokovic se separa de su entrenador Andy Murray antes de Roland Garros

«Jugamos uno contra otro desde que éramos niños (…) Creía que nuestra historia común había terminado, pero finalmente hay un último capítulo. Es el momento de que uno de mis adversarios más duros pase a mi cuerpo técnico. Bienvenido, ‘coach’ Andy», anunció el serbio a finales de noviembre.

Sin embargo, la situación deportiva de Djokovic no ha mejorado desde entonces y cada vez son mayores las dudas de que pueda alcanzar un 25º título del Grand Slam.

Tras abandonar por lesión la semifinal del Abierto de Australia en enero, y salvo la final del Masters 1000 en Miami en marzo, Djokovic acumula los malos resultados.

Congratulations Jakub. This is your moment! Enjoy it and keep striving for more 💪🙌.



And thank you, @MiamiOpen 🙏🏼. Great tournament, amazing support. Hope to be back again soon. pic.twitter.com/r539OqiR9G — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 1, 2025

Una tendencia que se ha acentuado desde el inicio de la temporada de tierra batida en abril: ha jugados dos partidos y los ha perdido los dos, contra el chileno Alejandro Tabilo (6-3, 6-4) en Montecarlo y frente al italiano Matteo Arnaldi (6-3, 6-4) en Madrid.

Djokovic renunció a competir esta semana en Roma, último ensayo antes de Roland Garros, y precisamente su presencia en París es cada vez más incierta.

Just a pair of 37-year-old MEGA LEGENDS 🤩@DjokerNole talks about what it meant to have @TeamMessi at #MiamiOpen pic.twitter.com/y9tvXy76PP — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2025

Algunos especialistas apuntan a que Djokovic podría renunciar a Roland Garros para concentrar sus últimas fuerzas, físicas y mentales, en Wimbledon y el US Open, torneos que ha ganado en 7 y 4 ocasiones respectivamente, antes de echar el cierre a su carrera.

Más en Teleamazonas