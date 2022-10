Nueva modalidad de extorsión con motos en calles de Quito

Las autoridades han identificado una nueva forma de extorsión en la que motociclistas o peatones ocasionan siniestros de tránsito para luego pedir dinero. Por ello piden a la ciudadanía no dejarse sorprender y llamar inmediatamente a la policía.

Además, las autoridades comentan que en los últimos meses este tipo de extorsión aumentó. Karla Gordón fue víctima de estos delincuentes, el hecho ocurrió hace un mes y medio.

Gordón narró que el semáforo estaba en verde y al momento de virar hacia la derecha llegó un motociclista y le impactó en el costado del vehículo. Inmediatamente se bajó del auto para verificar el estado de las personas y en ese momento los supuestos heridos le pidieron dinero.

“Iba un hombre y una mujer en la moto y nunca se preocupó por el estado de salud de la señora”, asegura la víctima.

Tras percatarse que la moto no tenía placas, Gordón decidió llamar al 911 y la reacción del motociclista fue temerosa.

“El tipo no era de nacionalidad ecuatoriana, no tenía papeles, la moto no tenía matricula y al momento en el que muevo el auto escucho que unos guardias que estaban cerca dicen ‘Váyase, váyase, ya llamó a la Policía. Los dos se pararon, se sentaron en la moto. Nadie resultó herido”, agregó la mujer.

Víctor Herrera, Comandante de Policía del DMQ, mencionó que no es la única modalidad de extorsión y que no hay que dejarse sorprender.

