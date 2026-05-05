¡EN VIVO! Universidad Central vs. Independiente del Valle: IDV busca mantener el invicto

Independiente del Valle expone su invicto continental en el estadio Olímpico de la UCV ante una Universidad Central que necesita recuperarse del golpe sufrido ante Rosario Central. Con el envión anímico de ser punteros en la LigaPro, el conjunto ecuatoriano apuesta por su jerarquía internacional para dominar un encuentro clave en las aspiraciones de ambos clubes por la gloria eterna

la Universidad Central apuesta por la solidez defensiva para frenar el vértigo del fútbol ecuatoriano, el Independiente del Valle llega con una efectividad goleadora que asusta en el continente, promediando más de dos tantos por encuentro en esta edición de la Copa Libertadores.

Para el conjunto venezolano, este partido representa la última oportunidad de mantenerse con vida en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana, mientras que para los "Rayados", una victoria en suelo llanero significaría prácticamente sellar su boleto a la siguiente fase con dos fechas de antelación.