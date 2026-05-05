Quito: cambian horarios en el contraflujo por suspensión en el sistema de transporte urbano

Los contraflujos vehiculares que se ejecutan en la ciudad cambiarán de horarios.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dispuso ajustes en los horarios de los contraflujos que se ejecutan en la ciudad. Los cambios rigen a partir de este martes 5 de mayo de 2026.

La medida se tomó tras la decisión de un sector de transportistas de “racionalizar” este servicio público para buscar un incremento en el costo del pasaje.

Los nuevos horarios son los siguientes:

Autopista General Rumiñahui:

Tarde: 16:15 a 20:15

Velasco Ibarra:

Mañana: 05:50 a 09:00

Tarde: 16:45 a 19:45

Túnel Guayasamín:

Mañana: 07:30 a 09:00

Tarde: 15:30 a 19:30

Avenida Mariscal Sucre:

Mañana: 06:30 a 07:00 / 07:30 a 09:00 / 08:30 a 09:00

Tarde: 16:30 a 17:00 / 17:30 a 18:00 / 18:30 a 19:00

La entidad aclaró que esta medida es de carácter temporal y se mantendrá vigente mientras dure la restricción del servicio del transporte urbano.