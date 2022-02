OTAN responde a Putin por alerta máxima de sus fuerzas de disuasión

OTAN criticó este domingo la «peligrosa retórica» de Moscú tras el anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, de la puesta en alerta de sus fuerzas de disuasión nuclear en medio de la invasión militar rusa a Ucrania.

En declaraciones a la cadena estadounidense CNN, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió así del aumento de las tensiones con Rusia.

«Si combinas esta retórica con lo que los rusos están haciendo sobre el terreno en Ucrania, lanzando una guerra contra una nación soberana independiente, esto añade gravedad a la situación», reconoció Soltenberg.

El secretario general de la OTAN remarcó «el comportamiento irresponsable» y «la peligrosa retórica» del presidente Putin.

«Esta es la razón por la que apoyamos pero también por la que en las últimas semanas hemos incrementado significativamente la presencia de la OTAN en el flanco este de la alianza«, agregó.

#NATO Allies are boosting their political and practical support to #Ukraine as it continues to defend itself against Russia’s full-scale invasion#StandWithUkraine🇺🇦