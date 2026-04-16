Esto se sabe del ataque a dirigente de taxistas en Latacunga

A plena luz del día atacaron a dirigente de Taxistas en Cotopaxi

El atentado ocurrió en el barrio El Calvario, en Latacunga, la mañana del miércoles 15 de abril. La víctima fue identificada como Braulio Galarza, presidente de la Unión de Taxistas de Cotopaxi.

Según información preliminar, el dirigente salía de su vivienda para llevar a sus hijas a la escuela cuando fue interceptado por dos personas en motocicleta.

Disparos y huida

Cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los atacantes disparó varias veces mientras Galarza intentaba escapar. En su intento por huir, tropezó y cayó.

En ese instante, uno de los agresores descendió de la motocicleta y volvió a disparar, dejándolo gravemente herido en la vía pública. Estado crítico y reacción ciudadana

Uno de los impactos fue en la cabeza, por lo que la víctima quedó en estado crítico. Ante la demora de la ambulancia, vecinos decidieron trasladarlo en una camioneta a una casa de salud.

Posteriormente, fue derivado a un hospital en Quito, donde permanece bajo resguardo policial y con pronóstico reservado.

Horas más tarde, ciudadanos y gremios de transporte realizaron una caravana en Latacunga para exigir mayor seguridad y presencia policial ante el incremento de hechos violentos.

El caso se encuentra en investigación, mientras la preocupación crece entre los habitantes de la zona.