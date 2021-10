Otra figura flamante del PSG dice no estar completamente feliz

Sin duda alguna el PSG es el equipo europeo que más figuras brillantes sumó en el mercado de verano con el objetivo de conseguir ganar la Champions League.

Entre los fichajes más brillantes destacan Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y Georginio Wijnaldum.

Uno de ellos confesó no estar del todo bien y se trata de nada más y nada menos que Wijnaldum, quien dio una entrevista a un medió neerlandés.

“No puedo decir que esté completamente feliz (en el PSG). Porque la situación no es la que querría”, dijo Wijnaldum con respecto al momento que vive en el club parisino en el que no ha podido tener la continuidad deseada en medio de una plantilla que está plagada de excelentes jugadores.

“Así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación. He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien”, remarcó el jugador.

Wijnaldum llegó al PSG proveniente del Liverpool y tras rechazar una propuesta del Barcelona de España que decidió contactarlo por un pedido expreso del director técnico blaugrana, el culé Ronald Koeman.

Hace dos semanas también se reportó el malestar que experimentaría el portero Gianluigi Donnarumma, quien estaría buscando salir del PSG tras no poder tener una oportunidad bajo la sombra de Keylor Navas en la Ligue 1.

El club en el que figuran nombres como Neymar, Mbappé, Ángel Di María y otros más busca ser protagonista no solo en el tporneo local, sino también en las competiciones continentales.