Otro detenido por el asesinato de Efraín Ruales

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional informó sobre la detención de Aarón A. procesado por el presunto delito de asesinato.

El ahora detenido estaría implicado en el asesinato del presentador Efraín Ruales, hecho ocurrido el pasado 27 de enero del 2021.

El operativo de detención se realizó en la ciudad de Guayaquil, en el sector de la Isla Trinitaria, al sur del Puerto Principal.

CERO IMPUNIDAD



Mediante técnicas y diligencias investigativas, en la Trinitaria Sur, #GYE, APREHENDIMOS a Aarón A., procesado por el presunto delito de ASESINATO.



Estaría relacionado con el caso de Efraín R., hecho suscitado el 27 de enero del 2021. #SinTreguaAlDelito pic.twitter.com/2P7cBg9C3C — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) February 4, 2022

No se conoce el autor intelectual del hecho, y por el constante diferimiento de audiencias no hay una sentencia.

Para febrero está programada lo que sería la audiencia definitiva para sentenciar a los procesados, entre ellos el líder de la organización delictiva, Los Lagartos. Alias “Choclo” desde la Penitenciaria del Litoral habría ordenado matar al presentador.

Ruales fue asesinado mientras se movilizaba en su auto en el norte de Guayaquil. El presentador de 36 años había salido del gimnasio donde entrenaba con su novia Alejandra Jaramillo.

Por el crimen de Ruales, según la Fiscalía, se habría pagado 20 mil dólares.

Memorias

Hace varias semanas Pablo Ruales compartió su dolor en una publicación en Instagram y le dedicó un mensaje al presentador de televisión.

“A mi chiquito, mi hermanito: Qué fue lo último que pensaste, será que en tus últimos segundos te pasaron imágenes de toda tu familia, tu novia y seres queridos por tu mente?, será que sufriste? Será que te preocupaste más por nosotros que por tu dolor y agonía? Por qué te hicieron esto? Quedan un mar de preguntas sueltas”, publicó.

“Sé que esto marca un antes y un después en mi vida y en la de todos los que te conocieron y disfrutaron de ti. Fuiste un colchón para soportar la partida de Toñito, nos acogiste a todos en tus brazos y nos diste paz y nos hiciste fortalecer la fe en nuestro Dios, nos enseñaste que Nuestro Dios es más grande que nuestra aflicción, pero ahora tu partida nos deja con un vacío más grande que toda la galaxia y oramos para que Dios lo pueda llenar. Quizás un paro cardíaco, un accidente cerebrovascular, una enfermedad mortal, nos hubiera enfrentado a una resignación a la voluntad de Dios, pero la forma en que te arrebataron la vida, nos deja miedo, nos deja incertidumbre, desconfianza, vacío, vacío y más vacío social. Pedimos justicia por lo que te hicieron aunque eso nunca llenará el vacío que dejas con tu pronta partida.”

El hermano del presentador, además, compartió un mensaje con sus seguidores: “A los que están leyendo o escuchando esto, ya llamaste a tu herman@? Ya l@ abrazaste? Le dijiste cuanto l@ amas? Ya l@ perdonaste? Ya planeaste algo para este fin de semana? HAZLO AHORA!! No pierdas un minuto, yo pido a gritos por volverlo a ver, volverlo abrazar decirlo que lo amo, decirle QUE MÁS HERMANO! TE AMO! Si todos me van a decir que igual me escucha pero no es lo mismo. Lo necesito físicamente!.”



“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Me piden que luche por la justicia de Efraín, y así lo haré pero ahora la verdad no me quedan fuerzas. A las autoridades les exigimos su mejor labor y aplicación de justicia.”, finalizó.