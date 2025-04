Calle, pero elegante: el ‘outfit’ de Segundo Castillo para ir a votar

Actualizado 14:46

Redacción Teleamazonas.com I

Calle, pero elegante: el ‘outfit’ de Segundo Castillo para acudir a votar. En la jornada del 13 de abril del 2025, el entrenador de Barcelona se presentó ante la Junta Receptora del Voto vestido con un peculiar atuendo. El DT vistió de túnica y turbante.

El ‘outfit’ se volvió viral en las redes sociales. Castillo publicó un video en sus redes sociales en el que se aprecia concurriendo a la Mesa de votación y luego saliendo del recinto electoral.

Castillo se convirtió en tendencia en este año por sus particulares looks. Durante los partidos que juega Barcelona en la Copa Libertadores de América, el ‘Mortero’ ha lucido esmoquin, ternos con chaleco, corbatines e incluso cachuchas.

Castillo apareció en la revista italiana Vogue por sus extravagantes estilos de vestir. El exmundialista con Ecuador en Alemania 2006 justifica sus excentricidades. A su criterio, el ser técnico del equipo amarillo obliga a vestir de forma elegante para hacer honor a su cargo.

En su último partido por Copa Libertadores de América, Castillo vistió un terno rosado. Ocurrió el martes 7 de abril del 2025, en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. En aquella ocasión, el cuadro amarillo rescató un empate sin goles ante el cuadro ‘millonario’. Los periodistas argentinos quedaron fascinados con las excentricidades del profesional ecuatoriano.

Vean nada más el look con el que apareció Segundo Castillo en su visita al Estadio Monumental. Traje rosa para enfrentar a River Plate en la Copa Libertadores de América. No se puede tener más clase, porte y señorío. Calle, pero elegante. EL SHOW DE SIR SECOND CASTLE. pic.twitter.com/NcOxllH51M